Косметолог назвал способы хорошо выглядеть осенью

Косметолог и пластический хирург Исита Даниэль раскрыла россиянам способы хорошо выглядеть осенью. Пресс-релиз от сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, осенью кожа подвергается ряду изменений из-за перепада температур и снижения влажности воздуха. Резкие переходы с холодной улицы в теплое помещение и обратно нарушают защитный барьер кожи, что делает ее более уязвимой к внешним раздражителям и способствует потере влаги, объяснила специалист.

«Кроме того, в холодную погоду сосуды сужаются, что может ухудшить кровоснабжение кожи. Это приводит к снижению доставки питательных веществ и кислорода, делая кожу тусклой и подверженной сухости. А в помещениях ситуация усугубляется включением центрального отопления, которое еще больше сушит воздух», – Исита Даниель.

Собеседница издания отметила, что базовый уход за кожей в холодный сезон должен быть направлен на увлажнение, питание и защиту от негативных воздействий окружающей среды. Так, для очищения лучше использовать гидрофильное масло, мягкую пенку или гель без спирта, а для тонизирования необходимы увлажняющий тоник или бесспиртовой лосьон.

«Для активного ухода стоит выбирать сыворотки с гиалуроновой кислотой, керамидами и антиоксидантами — в качестве последних отлично подойдут витамины C и E. Вечером сыворотку стоит закрыть плотным питательным кремом с маслами, мочевиной или глицерином, а днем — крем с SPF 30 или выше. В качестве дополнительного ухода можно использовать ночные маски и мягкие пилинги 1-2 раза в неделю», — порекомендовала Даниэль.

Кроме того, не стоит слишком часто отшелушивать кожу, использовать агрессивные очищающие средства и умываться горячей водой — все это нарушает целостность липидного барьера.