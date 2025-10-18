Кислотные оттенки и цветной френч: топ−5 трендовых маникюров на осень 2025

Осень 2025 года — это время смелых экспериментов и ностальгии. Нейл-дизайнеры и гуру бьюти-индустрии, включая команду Vogue Beauty и ведущих стилистов недель моды, предлагают забыть о правилах и сочетать, казалось бы, несочетаемое. Готовьтесь к маникюру, который будет говорить о вас громче любых слов.

Кричащий минимализм

Минимализм получил дозу адреналина. На смену спокойным нюдам пришли кислотно-яркие акценты на фоне базовых оттенков. Представьте безупречный молочный лак с единственной неоново-салатовой полосой по центру ногтя или графическую черную точку на фоне ярко-фуксиевого цвета. Как отмечают в Byrdie, этот тренд — идеальный способ добавить щепотку дерзости в деловой образ.

Как носить? Ключ — в безупречной форме (овал или мягкий квадрат) и идеально ровном покрытии. Акцент должен быть один, но уверенный.

Нейл-кэнди и витражное стекло

Прозрачность — главная героиня сезона. Но это не про незаметный маникюр. Речь о сложных, многослойных дизайнах, напоминающих капли смолы, витражи или леденцы. На основу прозрачного или цветного гель-лака наносятся графичные линии, блестки, фольга и камифубуми, создавая эффект объема и глубины. Этот артовый подход, по прогнозам Nailpro, станет хитом в креативных нейл-барах.

Как носить? Такой маникюр самодостаточен. Он не требует броских украшений и отлично смотрится на средней длине.

Глубокий хаки и болотная зелень

Зеленые оттенки окончательно вытеснили классический бордовый, став новой осенней классикой. В тренде — сложные, приглушенные цвета: хаки, оливковый, цвет мха и влажного леса. Они выглядят одновременно благородно и бунтарски. Показы в Милане и Париже подтвердили: этот цвет — must-have сезона.

Как носить? Идеально в матовой текстуре, которая раскрывает всю сложность оттенка. Для важного события можно добавить глянец или точечную инкрустацию кристаллами Swarovski у кутикулы.

Ностальгия по нулевым: французский маникюр 2.0

Френч возвращается, но в радикально новом прочтении. Забудьте о белых кончиках! Теперь это цветные контрастные линии: например, черный на красном фоне, двойной и даже тройной френч, где каждый кончик — своего цвета. Кончики могут быть заостренными, волнообразными или с эффектом омбре. Allure уже назвал этот тренд «самой стильной реинкарнацией нулевых».

Как носить? Чем нестандартнее цветовое решение, тем лучше. Это идеальный маникюр для тех, кто обожает тренды, но ценит элегантность.

Кибер-металлик и текстурный вельвет

Текстуры — еще один большой тренд осени 2025. На пике популярности — металлики, но не гладкие, а с шероховатой, почти кованой поверхностью, и бархатный вельвет, который мы полюбили еще в прошлом сезоне. Цвета — от холодного алюминиевого и стального до теплой бронзы и меди.

Как носить? Текстура должна быть на всех ногтях, чтобы создать целостный образ. Такой маникюр станет ярким акцентом к любому вашему образу.