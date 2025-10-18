Пластический хирург посетовал на легкомысленность молодых людей

Чаще всего граждане в возрасте 18-20 лет решаются на операцию, следуя трендам и «стороннему мнению».

Речь идёт о случаях, когда объективных показаний для вмешательства нет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал пластический хирург Антон Шапоренко.

«Обычно молодые люди, следуя какому-то тренду, который характерен для их возрастного периода, обращаются к пластическому хирургу, и это часто не подростки, а взрослые люди 18-20 лет. Я думаю, что они опираются не на какие-то объективные факторы, связанные с их внешностью, а на стороннее мнение. Зачастую операции на лице большинству молодых людей, может, и не нужно делать, даже если они опираются на какие-то свои стандарты».

Ранее хирург Дмитрий Давыдов перечислил самые популярные пластические операции. Это подтяжка лица и процедуры, направленные на изменение формы носа и век.