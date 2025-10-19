Бесплатные бигуди: как накрутить волосы на носки

Сделать красивые и объемные кудри без утюжков и бигуди вполне реально. На самом деле, в интернете есть много разных способов накрутки волос подручными средствами, но не все они рабочие.

© ГлагоL

Расскажем вам о том, как накрутить волосы с помощью обычных носков, если вдруг бигудей или плойки нет под рукой. Носки оказались идеальным вариантом, так как их легко закреплять и с ними комфортно всю ночь. К тому же волосы смогут отдохнуть от горячих укладок.

Прежде чем накручивать, начните с правильной подготовки. Тщательно вымойте голову, нанесите бальзам, легонько обсушите полотенцем и нанесите несмываемый кондиционер для увлажнения. Затем нанесите укладочные средства, например, пенку, и обязательно полностью высушите волосы феном. Если оставить их влажными, укладка не получится, поясняет канал «Креативный кот».

Сама накрутка довольно простая. Возьмите чистый носок и намотайте на него прядь волос, двигаясь от лица, а в конце закрепите свободным концом носка. В итоге на макушке получается аккуратный пучок, который не мешает спать. На утро аккуратно разберите получившиеся волны пальцами, слегка зафиксируйте лаком и прическа готова.