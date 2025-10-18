Casio выпустила часы к юбилею фильма «Назад в будущее»

Casio представила лимитированную коллекцию часов CA-500WEBF, посвященную 40-летию культового фильма «Назад в будущее». Модель повторяет легендарные часы-калькулятор Марти Макфлая, а дизайн перекликается с автомобилем DeLorean.

Часы выполнены в серебристом корпусе с разноцветными кнопками, стилизованными под элементы панели управления машины времени из DeLorean. Они оснащены восьмизначным калькулятором, секундомером, будильником и автоматическим календарем, что делает их удобными для повседневного использования.

На задней крышке нанесена гравировка «Flux Capacitor» — ключевого вымышленного устройства из фильма. Часы продаются в коробке, выполненной в стиле винтажной видеокассеты VHS, что добавляет особую атмосферу ностальгии и подчеркивает связь с эпохой 1980-х.

Модель поступит в продажу 21 октября, стоимость составит около $155.