Чем опасна для кожи нехватка воды

Обен Оджонг, доктор остеопатии, член Американской академии дерматологии, говорит, что увлажнение - один из факторов, которые влияют на состояние кожи. Всем клеткам нашего организма для нормального функционирования нужна вода, в том числе клеткам кожи. Вот что случится, если вы не будете пить достаточно воды каждый день.

© Ferra.ru

Наше тело состоит из воды на 2/3, и эта часть жидкости находится в клетках кожи. Со временем хроническая нехватка жидкости может привести к преждевременному старению кожи и нарушению её работы.

Тусклый вид. Такие признаки, как тусклость, неровный тон, тонкие морщины, шелушение, шероховатость, снижение эластичности, могут быть связаны и с нехваткой влаги. Правда, увлажнение не помогает быстро остановить старение. Поддержание водного баланса просто немного уплотняет кожу, но не убирает морщины, которые появились из-за солнца или потери коллагена.

Ослабленный кожный барьер. Недостаточное увлажнение может сделать кожу более уязвимой к раздражению, инфекциям и преждевременному старению.

© Design elements: Getty Images. EatingWell design

Более медленное заживление ран. Исследования показывают, что адекватное увлажнение может улучшить результаты лечения язв голени и диабетической стопы.

Плохая терморегуляция. При обезвоживании снижается потоотделение, ухудшается кровоснабжение кожи. Из-за вы можете быть больше склонны к перегреву.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.