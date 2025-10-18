Ксения Собчак оценила стиль Николая Баскова

Журналистка Ксения Собчак назвала певца Николая Баскова талантливым артистом, но раскритиковала его стиль, сравнив с Филиппом Киркоровым.

«Он все время в золотистых пиджаках как у Киркорова. Все это дорого, красиво, но для меня Басков немножко про другое», — разоткровенничалась Ксения в беседе с Telegram-каналом Pudra Media.

Собак публично обратилась к исполнителю хита «Шарманка» и призвала его сменить стиль на более строгий.

«Мне кажется ему подойдет стиль Tom Ford: строгие смокинги, аскетичная одежда. Ему такое идет больше», — сказала телеведущая.

Она выразила уверенность, что к светлым волосам Баскова непременно подойдут дорогие классические костюмы.

