Ксения Собчак оценила стиль Николая Баскова

«Как у Киркорова»: Ксения Собчак призвала Николая Баскова сменить стиль
Журналистка Ксения Собчак назвала певца Николая Баскова талантливым артистом, но раскритиковала его стиль, сравнив с Филиппом Киркоровым.
Собак публично обратилась к исполнителю хита «Шарманка» и призвала его сменить стиль на более строгий.
«Мне кажется ему подойдет стиль Tom Ford: строгие смокинги, аскетичная одежда. Ему такое идет больше», — сказала телеведущая.
Она выразила уверенность, что к светлым волосам Баскова непременно подойдут дорогие классические костюмы.
Ранее Татьяна Буланова удивила поклонников смелым нарядом и макияжем на интервью с Ксенией Собчак. Стилист Мария Стройка отметила, что исполнительницу хита «Ясный мой свет» специально попытались дотянуть до образа самой «блондинки в шоколаде».