Модная осень 2025 — самые актуальные модели шапок и шляп

Какие головные уборы осенью в 2025 году не устарели, а, наоборот, стали трендовыми. Носить шапки удобно хотя бы, потому что можно не беспокоиться за укладку, а просто надеть на голову что-нибудь модное и стильное. Собрали для вас самые актуальные модели от элегантных шляпок до уютных бини.

Шляпы-клош, те самые милые шляпки-колокольчики из 20-х годов прошлого столетия, внезапно вернулись в моду. Главной виновницей этого громкого камбэка стала Миучча Прада. Ведь именно она показала в коллекции Miu Miu, как носить клош сегодня. Современный клош носят уже не так низко, а с легким наклоном или немного загнув поля. Его можно сочетать с пальто, строгим жакетом или трикотажным костюмом.

Шапки-бини точно спасут вас прохладным осенним утром. Это та самая база, которая будет в моде во все времена. Но тут тоже есть свои нюансы. Осенью 2025 года не носим тонкие и обтягивающие голову модели. В тренде сейчас объемные бини из натуральных материалов, вроде кашемира или шерсти мериноса. Эта шапка добавляет образу расслабленности, носить можно с чем угодно.

Балаклавы обсуждают, осуждают, но носят последние года три точно. Это не только смелый, но и очень практичный аксессуар, заменяющий и шапку, и шарфик. Даже появились модели из шелка. Самые смелые модницы могут выбрать балаклавы с бантами и оборками. Они способны даже самый простой образ с пуховиком сделать ультрамодным.

По всей видимости, тренд на slavic girl пока не сдает позиций. Иначе, как объяснить то, что шапка-ушанка снова на пике моды. Но надо понимать, что это уже не громоздкие меховушки из прошлого. Современная ушанка стала более легкой и аккуратной. Сейчас носят модели из флиса, шерсти или искусственного меха, которые не добавляют голове лишнего объема.

Кепи и фуражки также носят этой осенью. При грамотном подборе они могут придать образу легкую богемность и винтажный шарм. Актуальны как классические твидовые модели, так и более дерзкие из кожи или замши. Их сочетают с пальто, строгими пиджаками или кожаными куртками.

Береты давно стали классикой осенних луков. Однако в этом сезоне берет стал более объемным. Их шьют из плотной шерсти, кашемира или даже кожи. Носить можно, как хотите: сдвинув набок, назад или прямо. Они прекрасно смотрятся не только с тренчем, но и с объемным свитером, джинсами и кроссовками, отмечает канал «Прощай, шпилька».

Платки этой осенью переживают настоящий ренессанс. Стилисты советуют носить его не только на шее, но и на голове. Вы будете главной модницей, если повяжете его по-крестьянски, как делали бабушки. В сочетании с пальто и солнцезащитными очками будут смотреться элегантно. А самые смелые даже носят платок поверх кепки.

