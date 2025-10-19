Ким Кардашьян шокировала фанатов пугающим аксессуаром на гала-вечере

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян шокировала фанатов пугающим аксессуаром на светском мероприятии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

44-летняя Ким Кардашьян стала гостьей гала-вечера Музея киноакадемии, который прошел 18 октября в Лос-Анджелесе. Модель позировала перед камерами телесном макси-платье Maison Margiela с экстремально узким корсетом и маске. Звезда реалити-шоу добавила к образу колье с изумрудами и кольца. Позже бизнесвумен сняла маску и продемонстрировала укладку с кудрявыми волосами и макияж с черными стрелками.

Среди гостей мероприятия также были Деми Мур, Ева Лонгория, Хейли Бибер, Селена Гомес и Бенни Бланко, Кендалл Дженнер и другие звезды.

На днях Ким Кардашьян в подкасте Call Her Daddy заявила, что не имеет представления о ценах на продукты. Модель заявила, что ей было бы интересно узнать, сколько стоит пакет молока. Когда знаменитость спросили о том, сколько денег она тратит на косметические процедуры в год, она задумалась и назвала сумму в $1 миллион.

Ранее Ким Кардашьян раскрыла причину развода с Канье Уэстом.