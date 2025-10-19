Актриса Дженна Ортега вышла в свет в топе с листом без бюстгальтера

Звезда сериала «Уэнздей» и актриса Дженна Ортега прикрыла голую грудь металлическим листом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

23-летняя Дженна Ортега посетила гала-вечер Музея киноакадемии, который состоялся 18 октября в Лос-Анджелесе. Актриса предстала перед камерами в металлическом топе в виде листка без бюстгальтера. Артистка также надела коричневую макси-юбку, кольца и серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и коричневыми губами.

Среди гостей мероприятия также были Деми Мур, Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Хейли Бибер, Селена Гомес и Бенни Бланко, Кендалл Дженнер и другие звезды.

В начале октября Дженна Ортега была замечена в Париже во время Недели моды. Актриса посетила показ бренда Dior, который прошел. Для закрытого мероприятия артистка выбрала черный жилет, джинсовую микроюбку и лакированные туфли на каблуках. Звезда сериала «Уэнздей» дополнила образ солнцезащитными очками и браслетами. Ей сделали небрежную укладку и макияж с нюдовой помадой.

