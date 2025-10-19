«Это так ужасно и безвкусно». Меган Маркл высмеяли за ее сумку

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл раскритиковали за сумку с ее инициалами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Меган Маркл опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, где показала кадры из поездок в Нью-Йорк и Вашингтон. В ролике жена принца Гарри засветила черно-синюю сумку с надписью «DS», которая расшифрововается как «герцогиня Сассекская». Интернет-пользователи не оценили аксессуар Маркл.

«Это так ужасно и безвкусно», «О боже, это просто отвратительно!», «Пожалуйста, только не говорите мне, что она заказала сумку с инициалами DS для герцогини Сассекской?» — обсуждали пользователи в X (бывший Twitter).

До этого Меган Маркл выложила в Instagram ролик, где показала вечерний Париж из окна лимузина. В видео герцогиня Сассекская закинула ноги вверх в машине. Интернет-пользователи обратили внимание, что ролик был снят рядом с туннелем, в котором ее свекровь, принцесса Диана, попала в аварию в 1997 году. Поклонники королевской семьи обвинили Меган Маркл в неуважении. При этом сам принц Гарри поддержал супругу.