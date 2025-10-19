Дева Кассель попала на обложку журнала

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, показала фигуру в «голой» юбке. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

21-летняя Дева Кассель стала лицом нового выпуска китайского журнала L'officiel. На обложке модель предстала в белой блузе с вышивкой на рукавах и кружевной полупрозрачной юбке. Образ манекенщицы дополнили серьги и разноцветная сумка Dior. Витражисты сделали знаменитости макияж с бордовой помадой, а стилисты собрали волосы в гладкий пучок.

© Газета.Ru

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, Дева Кассель снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

В конце июня девушка приняла участие в показе бренда Jacquemus, который прошел в Версале. Дева Кассель дефилировала на шоу в черно-белом платье, состоящем из корсета и объемной юбки. Образ манекенщицы завершили светлые туфли. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.