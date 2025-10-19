Голливудская актриса Деми Мур показала фигуру в платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

62-летняя Деми Мур посетила гала-вечер Музея киноакадемии, который прошел 18 октября в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в бордовом макси-платье с глубоким декольте. Артистка добавила к образу серьги с бриллиантами, колье и кольцо. Знаменитости уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с красными тенями, черными стрелками и розовой помадой.

Среди гостей мероприятия также были Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Хейли Бибер, Селена Гомес и Бенни Бланко, Кендалл Дженнер и другие звезды.

На прошлой неделе Деми Мур опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой с длинной челкой. Актриса напомнила, что в последний раз ходила с похожей прической в 1996 году, когда вышел фильм «Стриптиз» с ее участием. Интернет-пользователи восхитились преображением знаменитости.

В конце сентября Деми Мур стала гостьей премьеры короткометражного фильма Gucci, которая прошла в рамках Недели моды в Милане. Актриса позировала перед фотографами в медном макси-платье, украшенном пайетками. Артистка также надела массивные кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.