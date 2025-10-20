Осенний гардероб: вещи, которым надо смело сказать «нет»

При составлении гардероба всегда следует учитывать вещи, которые не стоит покупать в этом сезоне. Многие из них не подходят для прохладной погоды, а некоторые вышли из моды, но их все равно продолжают носить.

Не включайте в осенний гардероб трикотаж с высоким содержанием синтетики. В свитерах из 100% полиэстера или акрила на улице холодно, а в помещении — душно. Небольшая доля синтетики в смеси с шерстью или вискозой для прочности допустима, но опять же в зависимости от процентного соотношения. Выбирайте лучше вещи из хлопкового трикотажа, они дарят чувство комфорта и уюта.

Черное пальто, безусловно, сидит элегантно и стройнит, но он буквально как магнит притягивает пыль и грязь. На него моментально липнет все, поддерживать чистоту не помогает даже специальный ролик, отмечает канал «Деловая косметичка».

Как ни красивы осенние образы с юбками макси, чистыми они остаются ненадолго. Такую длину можно носить лишь в идеально сухую погоду. Лучше выбирать миди — в них вы будете чувствовать себя уверенно и в слякоть, и в солнечный день.