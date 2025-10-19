Ким Кардашьян ответила на критику волосатых стрингов

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян в интервью E!News призналась, что была удивлена реакцией общественности на волосатые стринги своего бренда Skims.

© globallookpress

«Я в шоке. Это привлекло столько внимания — мы смеялись и говорили об этом весь день», — заявила бизнесвумен.

© Газета.Ru

14 октября бренд Ким Кардашьян Skims объявил о страте продаж стрингов с накладными волосами. На сайте марки представлены 12 оттенков. Стоимость трусов из линейки Hair Panty составляет $32 (примерно 2500. — прим.ред.). Однако некоторые интернет-пользователи не оценили новое нижнее белье.

«Я пошел смотреть дату, чтобы убедиться, что сегодня не 1 апреля», «Кто это заказал?», «Ким Кардашьян, ты в порядке?», «Я не могу это развидеть и требую вернуть мне деньги за то, за что я даже не платил», — писали подписчики в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В честь выхода стрингов бренд также представил в соцсетях ролик, снятый в стиле американских телешоу 70-х годов. В видео зрителям предлагают угадать цвет нижнего белья у моделей.

Вскоре стало известно, что Skims распродал всю партию своих скандальных волосатых стрингов.

В июне Ким Кардашьян показала бэкстейдж со съемок коллаборации ее бренда Skims с Roberto Cavalli. Модель сидела перед зеркалом в бирюзовом крошечном бикини с принтом, к которому добавила косынку и платок на бедра. Звезда реалити-шоу также надела парик с белыми волосами.