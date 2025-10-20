Александр Ревва раскрыл секрет красоты

Шоумен Александр Ревва раскрыл свой секрет красоты в 51 год. Он признался, что не сидит на диетах и не делает инъекции у косметолога, так как привлекательность человека, по его словам, исходит изнутри. Подробности узнал сайт «Страсти».

В Кремле состоялся концерт, посвященный дню рождения МУЗ-ТВ. Александр Ревва за кулисами поделился с журналистами, как ему удается хорошо выглядеть и на сцене, и в жизни. Как оказалось, артист совершенно не ограничивает себя в еде, но потом старается сжигать в спортзале все лишние килограммы.

«Есть у меня проблема — я очень люблю кушать. Вот эти все нутрициологи, которые советуют: то нельзя, это нельзя, все нельзя. Я настолько устал от этого "нельзя", что я даже написал песню "Похудеем позже". Вы можете кушать все, что хотите. Единственное, надо тратить больше энергии. Я так и делаю. Я беру и потом сжигаю все это — бег, кардио. А эти диеты… Ты превращаешься в красивого злого человека. Я уже это проходил, ребят. Нет», — поделился Александр.

Высказался Ревва и о пластически операциях, а также так называемых уколах красоты. По его мнению, все это ненужно, ведь если стареешь внутри, то снаружи ничем это не скроешь. Поэтому шоумен предпочитает ничего с собой не делать.

«Все изнутри. Ты можешь себя поддерживать, поддерживать, а если внутри у тебя все такое… Не знаю, это не работает. Счастье и здоровье внутри. Когда у тебя внутри все здорово, у тебя и кожа другая», — рассказал артист.

