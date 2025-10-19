«Самая сексуальная автогонщица в мире» снялась в кожаных шортах

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала новую фотографию на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Спортсменка позировала в черных коротких кожаных шортах и обтягивающем топе. Брюэр рассказала, что приехала на гоночные соревнования. На спортсменку подписано более 2,8 миллиона человек.

© Соцсети

С 2009-го по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

