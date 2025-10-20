53-летняя Кармен Электра восхитила фанатов фигурой в откровенном корсете

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, похвасталась фигурой в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летнюю знаменитость запечатлели с распущенными волосами и ярким макияжем глаз. Она позировала перед камерой в прозрачных туфлях и боди цвета металлик. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено подчеркивающими грудь чашками, шнуровкой посередине и креплениями для чулок.

Поклонники оценили фотосессию знаменитости в комментариях под публикацией.

«Как всегда очень горяча», «Шикарная женщина», «Какая ты красивая», «Кармен, с какой ты планеты? Невероятная», «Великолепная», — высказывались они.

В сентябре Кармен Электра устроила откровенную съемку на диване.