Пользуется ли популярностью бьюти-туризм в России

Семь человек из ста выезжают в другие города или регионы страны регулярно.

Наибольшей популярностью бьюти-туризм пользуется среди молодёжи: путешествия и косметические процедуры совмещают 22% респондентов в возрасте 18-34 лет. Результаты совместного исследования сервисов «Авито Путешествия» и «Авито Услуги» есть в распоряжении ТАСС.

13% россиян рассматривают возможность бьюти-путешествий в другие регионы страны. Среди жителей городов-миллионников чаще всего такие туры выбирают в Омске и Перми. Наибольшей популярностью пользуются салонный уход за волосами и парикмахерские услуги, а также смена имиджа.

Также бьюти-путешественники выбирают косметологию, аппаратные процедуры, спа- и релакс-услуги. При этом мужчины оказались немного активнее женщин — 31% против 29%.