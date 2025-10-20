Как снизить количество банок на полке, но не качество ухода за лицом

Современные косметологи приходят к выводу, что избыток косметики часто вредит коже больше, чем помогает. На смену многоступенчатым ритуалам приходит осознанный минимализм — продуманный уход с меньшим количеством средств, но без потери эффективности.

© ГлагоL

Вместо многоэтапного очищения с мицеляркой, гидрофильным маслом и пенкой можно использовать гидрофильный бальзам или сыворотку. Эти средство бережно удаляют макияж, солнцезащитный крем, а также глубоко очищают поры, не оставляя пленки и не раздражая кожу. После него достаточно умыться теплой водой.

Косметологи поясняют, что комбинированная и склонная к воспалениям кожа только поблагодарит вас, если вы по утрам не будете мыть лицо с очищающими средствами. Может быть достаточно теплой воды, чтобы удалить ночные средства и излишки кожного сала, а кожа со временем становится менее жирной.

В утреннем уходе можно ограничиться тоником и солнцезащитным средством. Современные санскрины часто сочетают защиту от ультрафиолета с уходовыми свойствами, что делает дневной крем излишним. При необходимости добавляют легкую увлажняющую сыворотку, отмечает канал «ПолезНЯШКА».

Вечером в качестве базы подходит питательная ночная маска с пептидами, гиалуронкой, витаминами и растительными экстрактами. Такое средство обеспечивает интенсивное увлажнение, питание и восстановление, а также заменит сразу несколько продуктов.

Ранее косметолог раскрыла секреты правильного ухода за кожей рук. Она уверяла, что с помощью обычного питательного крема можно добиться эффекта спа-процедуры, писал «ГлагоL».