39-летняя певица Пелагея распахнула халат на камеру

Российская певица Пелагея Сергеевна Ханова, более известная как Пелагея, показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница запечатлела себя в зеркале после бани. Так, она позировала перед камерой в распахнутом бордовом халате, демонстрируя фигуру в черном бикини. При этом внешний вид знаменитости дополнил яркий кокошник.

«Даже в бане кокошник не снимаю», — подписала артистка снимок.

В апреле Пелагея показала естественную внешность на новом фото. Певица поделилась кадром, на котором предстала без макияжа на лице, позируя у микрофона.