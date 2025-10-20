Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в белье и чулках. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ирина Шейк стала лицом новой коллекции бренда Etam. На одном из кадров супермодель позировала перед камерой в черном полупрозрачном белье, которое дополнили чулки с аппликацией в виде цветов. Манекенщице уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Victoria's Secret, который прошел в Нью-Йорке. Она вышла на подиум в белом полупрозрачном корсете с бантом и стрингах, которые были украшены стразами. Образ супермодели дополнили головной убор с розовыми перьями и прозрачные босоножки на каблуках. Манекенщице уложили волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой. Она также примерила образ в красном цвете, который состоял из бюстгальтера, юбки с разрезом до бедра и босоножек на каблуках.

Ирина Шейк впервые участвовала в шоу Victoria's Secret в 2016 году. Тогда знаменитость была беременна от возлюбленного, актера Брэдли Купера. В 2017 году супермодель родила дочь, которую назвала Леей. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.