Пятьдесят оттенков серого: как выглядит самый модный свитер сезона

В этом сезоне громче всех звучит вещь, которую мы обычно не замечаем. Обычный серый свитер или пуловер стал символом спокойного шика: чистая линия, благородный меланж, мягкая фактура. Он прекрасно работает с любым стилем и подходит для любой ситуации — от строгого офиса до расслабленных выходных. Секрет в пропорциях, фактурах и акцентах. Стилист Алина Лобанова дала советы, как его выбирать и носить, чтобы серый свитер выглядел не просто базой, а модной заявкой.

Выберите правильный оттенок и фактуру

Серый бывает холодным, теплым, графитовым, жемчужно-светлым. Холодный стальной оттенок освежает и подчеркивает серебро в украшениях. Теплый меланж смягчает черты и дружит с бежевыми пальто. Темный графит дает выразительный контраст с белыми джинсами и кроссовками.

«Играйте фактурами: гладкая вязка выглядит минималистично под жакетом, а рыхлая пушистая пряжа добавляет объема и романтики. А тонкий кашемир работает как вторая кожа и красиво драпируется в варианте французской заправки спереди. Если сомневаетесь, берите мягкий меланж средней насыщенности — он универсален», — говорит эксперт.

Добейтесь модной посадки

Актуален легкий оверсайз с четким плечом или спущенной линией оката рукава. Длина — до середины бедра, чтобы носить навыпуск, полузаправлять спереди или фиксировать ремнем поверх юбки. Горловина — круглая, лодочка или V-образная. Проверьте рукава: чуть удлиненные манжеты создают расслабленное настроение, а подкат дает изящную линию запястья. Если рост невысокий, выбирайте компактнее по длине и добавляйте вертикаль высокой посадкой брюк. Высокие девушки вполне могут позволить себе объемные модели и широкие брюки разом.

Работайте с пропорциями

Если заправить только спереди, это «делает талию» и вытягивает ноги. Полностью навыпуск — история про расслабленность, особенно с прямыми брюками со стрелками. Ремень поверх свитера формирует силуэт песочных часов и поддерживает высокий рост каблуком или платформой.

«С верхним слоем обязательно учитывайте объем. К дубленке выбирайте более тонкую вязку, а к широкому прямоугольному пальто подойдет свитер плотнее. К пиджаку в мужском стиле отлично сгодится тонкий кашемир, чтобы в целом образ звучал интересно и дорого», — объясняет стилист.

Как и с чем носить сегодня

Офис: тут идеален серый свитер тонкой вязки, темно-синий пиджак, серые брюки со стрелками, лоферы. Украшение — лаконичные серьги и часы. Получится тихая роскошь без попытки произвести впечатление силой бренда. На выходных будет уместен объемный свитер меланж, белые прямые джинсы, дутая куртка или тренч, кроссовки или ботинки на протекторе. Шапка-бини и длинный шарф добавляют интересной текстуры, а образ остается динамичным.

Ткань и уход

Идеальная база — меринос, кашемир, альпака, их смеси с хлопком. Акрил допустим в небольшой доле для формы. Стирайте в мешке на деликатном режиме или вручную в прохладной воде, сушите на горизонтальной поверхности вдали от батареи, храните сложенным. Так петли не вытянутся и фактура останется мягкой.