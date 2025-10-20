Стилист оценил образ Киркорова в ботинках с необычными носами

Впечатление усталости: стилист оценила образ Киркорова в ботинках с перпендикулярными носами
Певец Филипп Киркоров для нового видеоролика примерил новый образ, центральным элементом которого стали массивные ботинки с загнутым под 90 градусов носом в милитари-стиле от бренда Comme des Garçons. Стилист Саша Стиль в разговоре с сайтом «Страсти» оценила наряд звезды.
Эксперт отметила, что, несмотря на попытку объединить образ общей цветовой гаммой, его целостность оказалась нарушена.
«Мягкая косуха и узкая футболка вступили в диссонанс с брутальностью обуви. Футболка оказалась слишком тесной, невыгодно подчеркивая фигуру. Единственным стержнем, объединяющим столь разнообразные элементы этого модного пазла, стала лишь цветовая палитра. Милитари-эстетика оказывается лишь флёром, который тут же растворяется в более мягких нюансах», — Саша Стиль, стилист.
По словам Саши Стиль, ремень с вензелями окончательно выбивался из общей стилевой идеи. Эксперт заключила, что образ производит впечатление скорее усталости, чем дерзкого эпатажа, которым обычно славится артист.
Отметим, что пользователи Сети встревожены новым образом короля поп-эстрады. Они не понимают, как недавно получивший травму артист собирается ходить в такой обуви.
Comme des Garçons презентовал данные ботинки в январе 2025 года. Пока они не поступили в продажу, но известна стоимость похожей детской обуви. На зарубежных сайтах цена доходит до 300 тыс. рублей.