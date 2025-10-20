Светлана Лобода спустила штаны на пляже

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,7 миллиона поклонников.

Исполнительница предстала перед камерой на песчаном пляже. Она позировала в крошечном блестящем бикини и сером брючном костюме. При этом артистка расстегнула пиджак и спустила штаны.

В свою очередь, в подписи знаменитость поздравила себя с 43-летием.

«Ты повзрослела еще на год, но в душе все такой же взбалмошный, сумасшедший ребенок», — указала она.

Ранее в октябре Светлана Лобода в прозрачном комбинезоне прошлась перед камерой.