Кайли Дженнер кардинально сменила имидж

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер вышла в свет с розовыми волосами. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

28-летняя Кайли Дженнер организовала мероприятия по случаю новой коллекции своего бренда косметики Kylie Cosmetics. Модель появилась на вечеринке вместе с дочерью Сторми. Звезда реалити-шоу вышла в свет в парике с розовыми локонами и макияжем с нюдовыми тенями и помадой. Бизнесвумен надела латексное платье-миди с глубоким декольте и туфли на каблуках в тон.

© Газета.Ru

До этого Кайли Дженнер презентовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую коллекцию косметических средств своего бренда. В рекламе звезда реалити-шоу предстала в стрингах без бюстгальтера. Модель также надела босоножки и корону. Бизнесвумен нанесли на все тело блестки и сделали макияж с серебристыми тенями, темно-коричневой помадой и накладными ресницами.

В конце сентября Кайли Дженнер опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черной расстегнутой куртке, которую дополнила мини-юбкой в тон с ремнями и остроносыми туфлями на каблуках с шипами. Модель собрала волосы в гладкий хвост с прядями у лица и сделала макияж с черными стрелками и коричневыми губами. Знаменитость позировала на фоне дома.