Гвинет Пэлтроу выложила откровенное фото

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу снялась без штанов. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

53-летняя Гвинет Пэлтроу сидела перед зеркалом в бежевом свитере. При этом актриса не стала надевать юбку или брюки. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и без косметики.

© Газета.Ru

В сентябре Гвинет Пэлтроу опубликовала фото, где позировала вместе со своим супругом, продюсером Брэдом Фэлчаком, на пляже. Актриса предстала перед камерой в темно-синем бикини и солнцезащитных очках. Знаменитость позировала с собранными в хвост волосами и без косметики.

В 2018 году Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, с которым познакомилась на съемках сериала «Хор». От предыдущего брака с Сьюзан Букиник у продюсера есть двое детей — дочь Изабелла и сын Броди. Пэлтроу отмечала, что ей удалось найти общий язык с ними и стать для них другом.

У артистки двое детей от вокалиста Coldplay Криса Мартина: 21-летняя дочь Эппл и 18-летний сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным», а судебный процесс завершился только в 2016 году.