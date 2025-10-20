Популярная 60-летняя актриса раскрыла секрет идеальных откровенных фото

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли раскрыла секрет идеальных откровенных фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость поделилась кадрами в бикини мятного цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Ее внешний вид дополнили солнцезащитные очки в тонкой оправе, расслабленная прическа и цепь с подвеской в виде сердца.

На одном фото звезда «Остина Пауэрса» запечатлена лежащей на диване. Херли позировала перед камерой с втянутым животом.

«Мой секрет превосходных фото в бикини? Растяжка! Если сомневаетесь, лягте и поднимите руки вверх», — подписала она публикацию.

Ранее Элизабет Херли поделилась откровенным снимком с подготовки к выходу на красную дорожку.