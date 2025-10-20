Блогерша и певица Валя Карнавал показала сумку стоимостью почти 5 миллионов рублей. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя Валя Карнавал предстала перед камерой в коричневой кожаной куртке с меховым воротником Miu Miu и синих облегающих джинсах. Блогерша дополнила образ солнцезащитными очками бордового цвета. Она позировала с коричневой кожаной сумкой Hermes Birkin. Стоимость похожего изделия на сайте люксовых вещей Farfetch составляет $60,260 (более 4 870 000. — прим.ред.).

Несколько недель назад Валя Карнавал стала гостьей премьеры мюзикла «Любовь без памяти» по песням рэпера Басты, которая прошла «Вегас Сити Холл». Она позировала перед фотографами в синей полосатой блузе с декольте, черных облегающих брюках и ботильонах на каблуках. Блогерша добавила к образу сумку на плечо, кафф и цепочку с кулоном. Певица собрала волосы в гладкий хвост и сделала макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой.

До этого Валя Карнавал выложила фото, где позировала перед камерой в черном топе с длинными рукавами, который сочетала с ультракороткими шортами в тон, капроновых чулках и балетках. Блогерша также надела несколько колец и серебристые часы.