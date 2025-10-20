Непристойная деталь в костюме триатлонистки смутила общественность

Испанская триатлонистка Сара Перес Сала смутила общественность внешним видом на забеге в Австралии. Соответствующие видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) организатора мировых туров по триатлону T100.

Спортсменку запечатлели на финише в черных кроссовках и телесном облегающем костюме. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено вырезом на спине.

Однако пользователи сети заметили накладку на промежности женщины, которая просвечивала сквозь полупрозрачную ткань спортивного боди. Многие юзеры сочли данную деталь непристойной.

«Дама молодец, но есть вопросики», «Великое достижение затмевает плохо подобранный костюм», «Ужасный костюм», «Как вульгарно и низко смотрится», «Почему спортсмены носят одежду такого низкого качества? Почему мужчины-бегуны одеты скромнее женщин?», «Грустно, что люди сосредоточены на ее костюме, а не на достижениях», — высказывались они.

В июне американский легкоатлет Крейг Робинсон оконфузился на публике во время соревнований Ostrava Golden Spike в Чехии. Тогда во время забега с препятствиями барьерист несколько раз пытался поправить шорты, которые случайно оголили его гениталии.