Кэтрин Зета-Джонс порадовала фанатов глубоким декольте

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс снялась в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram.

56-летняя Кэтрин Зета-Джонс позировала в слитном купальнике с глубоким декольте. Актриса также надела широкую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. Знаменитость убрала волосы под головной убор.

«В Филадельфии всегда солнечно?» — подписала кадр артистка.

В сентябре Кэтрин Зета-Джонс стала гостьей церемонии премии «Эмми», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса предстала на красной дорожке в черном макси-платье с полупрозрачным верхом, украшенном пайетками. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу блестящие серьги и босоножки на каблуках. Кэтрин Зете-Джонс уложили волосы в локоны и сделали макияж с черной подводкой, румянами и коричневой помадой.

На премии появилась и коллега актрисы из сериала «Уэнздей» Дженна Ортега. Она выбрала для светского мероприятия топ Givenchy, состоящий из кристаллов и бусин. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу темно-синюю макси-юбку с разрезом, босоножки на каблуках, кольца, серьги и браслет.