Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, появилась на публике в оголяющем грудь платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей гала-вечера Музея киноакадемии, который состоялся 18 октября в Лос-Анджелесе. Модель позировала в черном бархатном макси-платье с сияющим верхом и глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к образу массивные серьги, кулон и браслет с бриллиантами. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж.

Недавно Рози Хантингтон-Уайтли показала кадры, сделанные во время Недели моды в Париже. На одном из фото модель предстала в белом костюме, который состоял из топа с вырезом на спине и юбки. Манекенщица также надела черные туфли на каблуках и солнцезащитные очки. Образ звезды дополнила кожаная сумка. Ей собрали волосы в низкий пучок и сделали макияж.

В начале октября Рози Хантингтон-Уайтли выложила в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в белом облегающем боди с длинными рукавами и бежевых туфлях на каблуках. При этом супермодель не стала надевать штаны. Манекенщица позировала с уложенными в локоны волосами. Звезда подиумов была запечатлена в фотостудии.