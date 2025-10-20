«Ангел» Victoria's Secret снялась в экстремально короткой юбке

«Ангел» Victoria's Secret и модель Барбара Палвин показала фигуру в экстремально короткой юбке. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

32-летняя Барбара Палвин позировала перед камерой в белом кожаном комплекте, который состоял из топа с металлической вставкой и экстремально короткой юбки. Модель также надела серебристый чокер. Манекенщице уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и коричневой помадой.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Барбара Палвин опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в горчичном полупрозрачном топе на бретелях с декольте и юбке в тон. Наряд модели был украшен стразами и вышивкой. Манекенщице уложили распущенные волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками, коричневыми тенями и нюдовой помадой.

В конце августа Барбара Палвин посетила открытие Венецианского кинофестиваля. Она предпочла для выхода «голое» черное платье-бюстье с облегающим лифом, асимметричным кроем, кружевными деталями и разрезом до бедра. Образ дополнили босоножки с леопардовым принтом на низком каблуке. Волосы модели уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и бордовой помадой.