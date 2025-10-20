Десять главных ошибок, которые вы совершаете в домашнем педикюре

Педикюр актуален не только летом, когда мы носим открытые босоножки, но и в любое другое время года. Все-таки смотреть на ухоженные ногти и пяточки гораздо приятнее. Если вы не посещаете мастера, предпочитая делать педикюр самостоятельно, полезно знать основные правила. Как показывает практика, многие совершают ошибки и даже не замечают этого. Вместе с мастером по педикюру Натальей Соколовой разбираем основные нюансы домашнего педикюра.

© Freepik

Ошибка №1 — фанатичное соскабливание пяточек

Одна из самых распространенных ошибок в уходе за стопами — слишком усердное соскабливание огрубевшей кожи. Многие уверены, что чем сильнее потереть пятки жесткой пилкой или пемзой, тем быстрее они станут гладкими. На деле все наоборот: чрезмерная обработка травмирует живую ткань, вызывает болезненность и провоцирует ускоренное огрубение кожи. Кожа на стопах, хоть и выглядит плотной, требует деликатного обращения.

«Главное — не стремитесь к безупречной гладкости и поросячьего цвета кожи. На пятках кожа тверже, чем на других участках тела, и не просто так. Она выполняет защитную функцию. Если перестараться, чрезмерно ее отполировать и отшлифовать, кожа начнет утолщаться еще сильнее и быстрее. Это вполне логичная защитная реакция на стресс», — говорит эксперт.

Ошибка №2 —неправильно подобранный абразив или препарат

«Для педикюра важно подбирать абразив в зависимости от состояния кожи: если она сухая — использовать мелкоабразивную пилку, если плотная и влажная — с более крупным зерном. Работать нужно без сильного нажима, строго в одном направлении и по сухой коже. Идеальный результат достигается в несколько этапов — от грубой обработки до шлифовки и полировки, чтобы сгладить все неровности и предотвратить появление трещин», — советует Наталья.

Ошибка №3 — срез ногтей под корень

Многие считают, что коротко остриженные ногти на ногах выглядят аккуратнее и визуально уменьшают стопу. Особенно этим грешат девушки с размером ноги больше 38, уверенные, что так нога кажется изящнее и даже помещается в обувь меньшего размера. Однако чрезмерное укорачивание ногтей может привести к неприятным последствиям. Когда ноготь срезан «под корень», он начинает врастать в кожу, вызывая воспаление, боль и в худших случаях — нагноение. Кроме того, открытая, незащищенная ногтевая пластина становится идеальной средой для размножения грибков и бактерий. Чтобы этого избежать, ногти следует подстригать, оставляя около 1 миллиметров длины от свободного края. Оптимальная длина ногтя — до 4 миллиметров, чтобы он не травмировался о внутреннюю часть обуви.

«Когда вы срезаете ноготь слишком коротко, кожа пальца остается без естественного защитного барьера. В результате появляются болезненные ощущения, повышается риск врастания и инфицирования. Пусть ноготь будет чуть длиннее, чем потом вам придется обращаться к подологу и лечить воспаление. Но помните, что слишком длинные ногти тоже вредны: они упираются в обувь, что приводит к гематомам, пустотам под ногтевой пластиной и ее деформации», — объясняет эксперт.

Ошибка №4 — ковыряете под ногтями

Многие из нас не могут устоять перед соблазном «почистить» пространство под ногтями, особенно когда замечают там хоть малейшую пылинку. Но все не так просто… Слишком усердное вычищение подногтевого пространства приводит к образованию микропустот — тут поселяются бактерии и грибок. Кроме того, пока вы активно вычищаете грязь из-под ногтей (а делают это обычно чем-то острым) есть большой повредить кожу под ногтем. А там уже недалеко до воспалений, отслоения ногтя от пальца, болезненных ощущений.

«Чистить ногти, конечно, нужно, но делать это стоит мягко и специальными инструментами. Никаких ножниц, края от пилочки, зубочистки. Лучше всего использовать мягкую щеточку и мыло. Чистить ногти нужно не ежедневно и не отделяя ногтевую пластину от пальца. Когда инструмент упирается в кожу, остановитесь и не пытайтесь засунуть его поглубже. Если вы устраиваете под ногтями "раскопки" просто потому, что нечем занять руки, придумайте себе хобби», — говорит Наталья.

Ошибка №5 — перебарщиваете с кремом для ног с мочевиной

Довольно неожиданная ошибка, согласны. Но этому есть логичное объяснение. Кремы для ног с мочевиной часто воспринимаются, как универсальное средство, которое помогает быстро сделать кожу гладкой и мягкой. Ведь мочевина — мягкий кератолитик и мощный увлажняющий агент. Компонент деликатно отшелушивает ороговевшие клетки, помогает смягчить кожу, избавиться от огрубевших участков. Но есть серьезный нюанс.

«При регулярном использовании крема с мочевиной для пяточек, снимается защитный слой кожи. Вместо глубокого увлажнения и интенсивного смягчения получается все с точностью да наоборот. При регулярном использовании такие кремы пересушивают стопы, делают их уязвимыми и даже могут вызывать жжение или раздражение. Особенно опасно наносить средство на всю стопу: его действие должно быть точечным и ограниченным: только на очень грубые участки и на область с натоптышами. Если кожа сухая и чувствительная, лучше отдавать предпочтение питательным и увлажняющим кремам», — отмечает эксперт.

Ошибка №6 — используете бритву

Иногда в стремлении быстро избавиться от огрубевшей кожи велик соблазн взяться за бритву. Кажется, что достаточно одного движения, и пятки снова станут гладкими. Но на деле все иначе… Особенно, если пользоваться инструментом неумело. И привет, микротрещинки, порезы, воспаления. Даже самая плотная кожа после бритвы теряет защитный слой, становится чувствительной и болезненной. Малейшая грязь, попавшая в свежий срез, может вызвать нагноение и инфекцию. Кроме того, бритва не решает проблему натоптышей и мозолей — она лишь срезает верхний слой, огрубевшие участки вскоре возвращается. Для удаления мозолей и натоптышей лучше обратиться к профессионалу, который проведет процедуру мягко и безопасно.

«Бритва — опасный инструмент для домашнего педикюра. Лезвие не позволяет контролировать глубину среза, и одно неловкое движение может привести к глубокой ране. Лучше доверить обработку стоп специалисту или использовать мягкие кератолитические средства — они уберут ороговевший слой кожи», — подчеркивает Наталья.

Ошибка №7 — закругление ногтей

Закругление ногтей — одна из самых частых ошибок в домашнем педикюре. Когда вы обрезаете или подпиливаете ногти по овалу, особенно убирая уголки, ногтевая пластина начинает врастать в кожу. Это вызывает боль, воспаление и со временем может привести к нагноению. Чтобы избежать врастания, ногти на ногах нужно стричь строго по прямой линии, не закругляя концы и не трогая боковые стенки.

«Для стрижки ногтей на ногах используйте специальные педикюрные кусачки. Их форма и ширина лезвий позволяют аккуратно срезать ноготь, не травмируя пластину. Кусачки держите перпендикулярно ногтю и срезайте длину маленькими шагами, только кончиком инструмента, двигаясь от одного края к другому. Не пытайтесь одним движением срезать весь ноготь — это может привести к его расслоению или сколу. После обрезания аккуратно подпилите свободный край пилкой средней абразивности, чтобы сгладить острые углы, но не меняйте форму — ноготь должен оставаться ровным и прямым, приближенным к квадрату», — отмечает эксперт.

Ошибка №8 — используете носочки для педикюра

Вы наверняка слышали о педикюрных носочках, после которых кожа буквально слезает пластами, а пятки становятся гладкими, как у младенца. Этот эффект выглядит впечатляюще, особенно на видео в TikTok. Но есть несколько нюансов, о которых следует знать. Пропитка в педикюрных носочках содержит сильнодействующие кислоты и пилингующие компоненты, которые мастера в салоне наносят точечно — только на огрубевшие участки и под строгим контролем времени воздействия. При домашнем использовании состав контактирует со всей поверхностью стопы, включая чувствительные зоны, которые не нуждаются в отшелушивании. Вот и получается, что вместо гладких и мягких пяточек часто получаете пересушенную, воспаленную, потрескавшуюся кожу, которая через время станет еще грубее. Особенно опасно использовать носочки, если у вас есть микротрещины, мозоли или натоптыши.

«Педикюрные носочки сродни химическому пилингу, который не подходит для регулярного применения. Если использовать их без учета состояния кожи, можно нарушить защитный барьер и получить ожог. Безопаснее и эффективнее проводить мягкое отшелушивание с помощью пилки и питательного крема — результат будет дольше и без вреда для здоровья стоп», — советует Наталья.

Ошибка №9 — используете пилку на влажной коже

Одна из самых распространенных ошибок при домашнем педикюре — обработка стоп пилкой сразу после ванночки. Кажется, что распаренная кожа легче поддается отшелушиванию, но на самом деле она становится слишком мягкой и уязвимой. Использование пилки на влажной коже приводит к чрезмерному снятию защитного слоя, истончению и микроповреждениям. В результате появляются шелушения, трещинки, наросты. Особенно опасно применять металлические терки на мокрой коже — они буквально срезают живые ткани.

«Чтобы не повредить кожу, обрабатывайте стопы только в сухом состоянии. Используйте пилку с двумя сторонами: сначала жесткую — для удаления огрубевших участков, затем мягкую — для шлифовки и полировки. Работайте легкими круговыми движениями без нажима, уделяя внимание пяткам и подушечкам стоп. После процедуры проверьте кожу на ощупь: если она остается немного шершавой, повторите шлифовку мягкой стороной пилки почти без давления. Альтернатива — роликовые электрические пилки: они мягко удаляют ороговевший слой, не рискуя повредить кожу», — говорит эксперт.

Ошибка №10 — игнорируете дезинфекцию инструментов

Даже если вы используете только свои личные пилки, кусачки или щеточки и ни с кем ими не делитесь, пренебрегать дезинфекцией нельзя. Ногтевое ложе и кожа вокруг ногтей очень восприимчивы к бактериям и грибковым инфекциям, а инструменты легко становятся переносчиками микроорганизмов.