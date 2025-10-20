Пять расчесок, которые помогут сделать укладку любой сложности

5 расчёсок для волос, которые помогут сделать укладку любой сложности
Главная помощница в любой укладке — это расчёска. Без правильного инструмента не получится ни гладкий хвост, ни объёмная причёска. В конце концов, даже распутать волосы после душа без потерь не выйдет. Вот 5 проверенных экземпляров для разных задач: изучайте и выбирайте верную подругу.
Мини-щётка для гладких и блестящих волос, Fiona Franchimon
Расчёска сделает ежедневный уход за волосами более эстетичным. Ворс из натуральной щетины кабана разглаживает пряди, убирает пух и сохраняет естественный объём причёски, а заодно придаёт ей красивый блеск.
Расчёска Favs, Lady Pink
С длинными густыми волосами нельзя справиться без широкой массажной расчёски. Эта версия — с дерзким леопардовым принтом и довольно длинными зубчиками для удобства укладки. Благодаря сетчатой основе получится высушить пряди быстрее обычного. Воздух от фена будет циркулировать свободно и равномерно прогревать, помогая не «пережарить» причёску.
Набор расчёсок для волос Matt Lilac, Tangle Angel
В наборе — две расчёски, которые своими формами напоминают фигуры ангелов с большими крыльями. Экземпляр стандартного размера помогает распутывать волосы в домашних условиях, а версию-брелок легко прикрепить к ручке сумки и носить с собой, чтобы укладка всегда выглядела отлично.
Гребень для волос, Kaizer
Хотите укладку с аккуратными проборами и правильной формой накрутки вместо небрежного беспорядка? Тогда не обойтись без расчёски, которую порой называют «хвостик» из-за тонкого длинного кончика. Такой легко разделить голову на зоны для создания красивых локонов, поправить выбившиеся из гладкого пучка пряди или сделать фигурные проборы.
Расчёска для укладки кудрявых волос, Chelay
Говорят, что кудрявым нельзя расчёсываться, чтобы не стать похожими на одуванчик, но без расчёски в укладке не обойтись. Эту нужно использовать сразу после мытья головы на этапе нанесения стайлинга, чтобы равномерно распределить средство и разделить волосы на аккуратные пряди. Так завитки получатся одинаковыми, упругими и более стойкими, чем обычно, потому что желобки по бокам расчёски не оставят ни один локон без внимания.