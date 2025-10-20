Пять расчесок, которые помогут сделать укладку любой сложности

Главная помощница в любой укладке — это расчёска. Без правильного инструмента не получится ни гладкий хвост, ни объёмная причёска. В конце концов, даже распутать волосы после душа без потерь не выйдет. Вот 5 проверенных экземпляров для разных задач: изучайте и выбирайте верную подругу.

© Freepik

Мини-щётка для гладких и блестящих волос, Fiona Franchimon

© Super.ru

Расчёска сделает ежедневный уход за волосами более эстетичным. Ворс из натуральной щетины кабана разглаживает пряди, убирает пух и сохраняет естественный объём причёски, а заодно придаёт ей красивый блеск.

Расчёска Favs, Lady Pink

© Super.ru

С длинными густыми волосами нельзя справиться без широкой массажной расчёски. Эта версия — с дерзким леопардовым принтом и довольно длинными зубчиками для удобства укладки. Благодаря сетчатой основе получится высушить пряди быстрее обычного. Воздух от фена будет циркулировать свободно и равномерно прогревать, помогая не «пережарить» причёску.

Набор расчёсок для волос Matt Lilac, Tangle Angel

© Super.ru

В наборе — две расчёски, которые своими формами напоминают фигуры ангелов с большими крыльями. Экземпляр стандартного размера помогает распутывать волосы в домашних условиях, а версию-брелок легко прикрепить к ручке сумки и носить с собой, чтобы укладка всегда выглядела отлично.

Гребень для волос, Kaizer

© Super.ru

Хотите укладку с аккуратными проборами и правильной формой накрутки вместо небрежного беспорядка? Тогда не обойтись без расчёски, которую порой называют «хвостик» из-за тонкого длинного кончика. Такой легко разделить голову на зоны для создания красивых локонов, поправить выбившиеся из гладкого пучка пряди или сделать фигурные проборы.

Расчёска для укладки кудрявых волос, Chelay

© Super.ru

Говорят, что кудрявым нельзя расчёсываться, чтобы не стать похожими на одуванчик, но без расчёски в укладке не обойтись. Эту нужно использовать сразу после мытья головы на этапе нанесения стайлинга, чтобы равномерно распределить средство и разделить волосы на аккуратные пряди. Так завитки получатся одинаковыми, упругими и более стойкими, чем обычно, потому что желобки по бокам расчёски не оставят ни один локон без внимания.