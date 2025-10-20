Что такое эмульсия для лица и как ее правильно выбирать

С недавних пор флюиды, концентраты и эссенции на магазинных полках потеснила еще одна категория средств для ухода за кожей — эмульсии. Разбираемся, для чего они нужны.

© Freepik

Эмульсия — это средство с текучей консистенцией для повседневного ухода за кожей. Для нее характерна легкая текстура и состав с небольшим количеством масел, мельчайшие капельки которых словно парят в водной основе. Именно эта особенность отличает эмульсии от кремов и флюидов, где влага, наоборот, растворена в липидах. Последних в кремах больше, а во флюидах меньше, что и определяет разницу в консистенции. Из-за крошечного размера жировых частиц эмульсия мгновенно проникает в эпидермис, наполняя его активными компонентами, не оставляя при этом чувство липкости или блеска на поверхности. Такая особенность позволяет использовать данную категорию средств как самостоятельно, так и перед нанесением крема — для доставки в кожу максимума полезных веществ. Это особенно важно, если кожа сухая и нуждается в дополнительном количестве липидов.

Сыворотки, в отличие от эмульсий, несмотря на высокую концентрацию активных компонентов, практически не содержат жиров, поэтому не могут использоваться самостоятельно. Зато в сочетании с эмульсией создают идеальную пару: мелкие частицы масла в составе эмульсии помогают активным ингредиентам сыворотки проникать глубже.

Увлажняет, матирует, освежает, и это еще не все

Для чего же нужна эмульсия для лица? В первую очередь — для увлажнения. За счет своей особой консистенции она содержит максимальное количество насыщающих влагой компонентов, которые щедро наполняют эпидермис, предотвращая обезвоживание. Кроме того, в их формулы могут входить омолаживающие, осветляющие, успокаивающие и другие активные ингредиенты, способные решить самые разные проблемы. Эмульсии могут выпускаться как в виде самостоятельного продукта, так и входить в линии ухода как один из вариантов текстур. В таком случае они обладают тем же составом, что и одноименные кремы или флюиды, но их формулы дополняются матирующими компонентами. Это объяснимо: эмульсии чаще всего выбирают обладательницы жирной или комбинированной кожи, так как эти средства не закупоривают поры и не провоцируют появление акне. Кроме того, большинство юзеров предпочитает использовать эти продукты днем, поскольку эмульсии помимо прочего отлично подходят в качестве базы под макияж. Эмульсии для очищения — отдельный вид. Благодаря невесомой текстуре они легко смываются с кожи, унося с собой все загрязнения, одновременно увлажняя и освежая ее.

Дружит ли эмульсия с кремами и другими «собратьями»

Как выбрать подходящее средство? Как и в случае с подбором крема для лица, здесь все зависит от состояния и потребностей именно вашей кожи, а также от времени года. Так, обладательницы смешанной или жирной кожи нередко пользуются эмульсиями круглый год. Тогда как те, у кого она нормальная или сухая, чаще отдают предпочтение этим средствам в теплое время года, когда плотные текстуры становятся некомфортными. В любом случае наносить их нужно легкими похлопывающими движениями после очищения и тонизирования перед более плотными кремами. Кроме того, эмульсии можно смешивать с другими продуктами. Например, добавить пару капель масла (для вечернего ритуала) или нанести сыворотку и сразу эмульсию (для эффекта «наслаивания увлажнения»). Так что при покупке нет смысла гадать, что лучше — крем, эмульсия или сыворотка. Они не конкуренты, а партнеры.