Какая зимняя обувь будет в тренде в грядущем сезоне

В сезоне 2025-2026 в моде актуальны угги, ботинки на массивной подошве и сапоги в разных вариациях. При этом главный критерий выбора — практичность: качественные утеплители, водоотталкивающие материалы и удобная колодка. Какие модели, материалы и принты обуви будут актуальны этой зимой, рассказывает «Лента.ру».

Трендовые модели

«Выбор обуви в холодный период тесно связан с тем, какую одежду вы предпочитаете носить зимой: платья и юбки или брюки и джинсы. Если вы выбираете первую категорию, то рекомендую выбрать сапоги, если отдаете предпочтение брюкам и джинсам, то выбор шире: ботильоны, ботинки, челси, утепленные кеды. Все перечисленные модели относятся к базе, которая чаще всего нужна для понятных, носибельных гардеробов», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» стилист Ольга Таразевич.

Сапоги

Тренд на женственность и утонченность находит свое отражение не только в летних коллекциях, но и в зимних. На подиумах можно увидеть огромное количество образов с юбками и платьями, причем практически все они стилизуются с сапогами.

Сапоги смело можно назвать самой модной обувью наступающего сезона.

Сапоги на толстом каблуке

Итальянский бренд Tod's показал сапоги с закругленным мысом на высоком толстом каблуке и платформе. Презентовали модели в сложных оттенках коричневого, серого, горчичного, а также варианты со змеиным принтом — все они прекрасно вписываются в осенне-зимние образы с юбками, платьями и укороченными брюками.

Лаковые сапоги

Дизайнеры Stella McCartney решили сделать коллекцию с отсылками к эпохе 1980-х. Силуэты с акцентами плечами дополнены высокими блестящими сапогами на каблуке из лаковой кожи.

Сапоги с широким голенищем

Среди модных тенденций в обуви нашлось место и сапогам с очень широким голенищем, которое почти складывается в гармошку. Такая обувь хорошо сочетается с блузами с кружевными воротниками, замшевыми и кожаными куртками, длинными юбками и даже со спортивной одеждой — леггинсами и худи.

Казаки

Лаконичные черные и коричневые сапоги-казаки хорошо дополняют романтичные образы. Подобные модели удачно впишутся в луки в стиле бохо, также их можно носить с джинсами или платьями в длине макси.

«Кроме того, в сапоги можно смело заправлять брюки — это снова стало модным. Однако заправлять стоит именно свободные штаны, а не джинсы-скинни», — Ольга Таразевич, стилист.

Девушкам невысокого роста эксперт советует подбирать сапоги и брюки в одном оттенке, чтобы пропорции тела оставались сбалансированными.

Облегающие сапоги

По аналогии с камбэком скинни, долгое время считавшимися антитрендом, в тренды возвращаются и сапоги-чулки. Так, в новой коллекции модного бренда Chloé были представлены поблескивающие бежевые сапоги до колена. Miu Miu, в свою очередь, сделали ставку на непривычно яркие красные, фиолетовые, желтые пары обуви той же длины.

По словам стилиста, облегающие сапоги подходят практически под любой образ с юбкой или платьем, но особенно хорошо сочетаются с длиной миди, создавая эффект стройных ног.

Остроносая обувь

В тренде этой зимой будет и однотонная обувь с острым мысом на невысоком каблуке — проверенная временем классика. Особенно она придется по душе тем, кто не слишком следит за новыми трендами, а покупает сапоги для долгой носки.

Войлочные сапоги

Современные войлочные сапоги часто дополняют декоративными элементами: вышивкой бисером, стразами, меховой отделкой, шнуровкой и резинками. Цветовая гамма варьируется от нейтральных тонов до насыщенных оттенков — фиолетового, оранжевого и алого.

Кроссовки

Ретро-кроссовки остаются в тренде в осенне-зимнем сезоне. Они универсальны и легко комбинируются с любой одеждой — от джинсов и брюк до платьев с цветочным принтом.

Спортивную обувь можно сочетать и с одеждой в том же стиле, например, с винтажным спортивным костюмом. Завершить образ можно, например, косухой или дубленкой.

На холодное время года выбирайте кроссовки на размер больше, чтобы их можно было носить с толстым носком, или сразу приобретайте модели с утеплителем. Учтите, что обувь из нейлона будет чистится легче, чем пара из замши.

Луноходы

Этой зимой на пике популярности окажутся практичные Moon Boot, напоминающие горнолыжные ботинки. Они органично вписываются в спортивный стиль и легко сочетаются с повседневной одеждой. В тренде также остаются экологичный мех, массивная шнуровка и модели с водонепроницаемыми мембранами.

Ботинки в мужском стиле

В моде остается строгая и элегантная обувь, пришедшая из мужского гардероба. Такие модели как броги, оксфорды и дерби, вновь становятся трендом и отлично заменяют привычные летние лоферы.

Модели в глубоких тонах — темно-коричневом, изумрудном или темно-синем — идеально дополнят деловой образ с костюмом, классическими джинсами или платьем.

Под дерби можно надевать носки до щиколотки или тонкий шерстяной носок в рубчик.

Короткие угги

Угги снова в моде уже несколько сезонов, но каждый раз — в несколько обновленном виде. Зимой 2025-2026 в тренде ультракороткие модели по щиколотку на широкой платформе — идеальное сочетание удобства кроссовок и мягкости тапочек.

Такая обувь будет прекрасно смотреться в осенне-зимних образах как с широкими брюками, джинсами или леггинсами, так и в сочетании с объемными свитерами и пальто прямого кроя или короткими пуховиками.

Ботильоны

В моду возвращаются и ботильоны. На первый план выходят модели с анималистической фактурой под змею. Самые модные варианты предлагаются на маленьком тонком каблуке-kitten, блочном каблуке или каблуке нестандартной формы.

Ботильоны отлично комбинируются с юбками миди, укороченными брюками и платьями с объемными подолами.

При покупке осенне-зимних моделей важно учитывать не только дизайн, но и практичность. На холодной сезон выбирайте обувь с качественным утеплителем.

Грубые ботинки

Модели с массивной подошвой, шнуровкой и высоким голенищем носят с джинсами и брюками-карго. Кроме того, с грубыми ботинками получается создать интересный контраст женственными платьями или юбками.

Принты, цвета и декор

Принты и декор

Любая обувь с декоративными элементами, многослойными деталями, интересными фактурами или модными принтами (например, квадратными или ромбовидными узорами) смотрится интересно и может стать акцентом в образе.

«Одним из главных трендов обуви осенью-зимой 2025-2026 остается змеиный принт. Этот узор с неконтрастными оттенками хорошо сочетается как с нейтральной цветовой палитрой, так и с яркими цветами», — отметила Ольга Таразевич.

Цвета

Винные, шоколадные, серые, молочные сапоги — хорошая альтернатива обуви черного цвета. Многие бренды стилизуют их в монохромных образах, комбинируя похожие оттенки.

Материалы

Натуральная и эко-кожа

Благодаря своему стильному виду и практичности натуральная кожа остается востребованным материалом для обуви. Альтернативой ей может стать обувь из органической кожи или других экологически чистых материалов. Например, с использованием рециклированных тканей — они выглядят так же хорошо, не уступая по прочности и удобству натуральным материалам, но при этом наносят меньше вреда природе и животным.

Глянцевая, матовая или искусственно состаренная кожа — все эти варианты остаются в тренде.

Замша и велюр

Замша и велюр также остаются востребованными. Эти материалы особенно хорошо подходят для морозной сухой погоды. Носить такую обувь в снег и слякоть тоже можно, однако чистить ее придется чуть ли не каждый день. Кроме того, потребуется обработка специальным спреем, которая защищает поверхность обуви от влаги и грязи.