Какая зимняя обувь будет в тренде в грядущем сезоне

Модная зимняя обувь сезона 2025-2026: что выбрать, советы стилиста
В сезоне 2025-2026 в моде актуальны угги, ботинки на массивной подошве и сапоги в разных вариациях. При этом главный критерий выбора — практичность: качественные утеплители, водоотталкивающие материалы и удобная колодка. Какие модели, материалы и принты обуви будут актуальны этой зимой, рассказывает «Лента.ру».
Трендовые модели
«Выбор обуви в холодный период тесно связан с тем, какую одежду вы предпочитаете носить зимой: платья и юбки или брюки и джинсы. Если вы выбираете первую категорию, то рекомендую выбрать сапоги, если отдаете предпочтение брюкам и джинсам, то выбор шире: ботильоны, ботинки, челси, утепленные кеды. Все перечисленные модели относятся к базе, которая чаще всего нужна для понятных, носибельных гардеробов», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» стилист Ольга Таразевич.
Сапоги
Тренд на женственность и утонченность находит свое отражение не только в летних коллекциях, но и в зимних. На подиумах можно увидеть огромное количество образов с юбками и платьями, причем практически все они стилизуются с сапогами.
Сапоги смело можно назвать самой модной обувью наступающего сезона.
Сапоги на толстом каблуке
Итальянский бренд Tod's показал сапоги с закругленным мысом на высоком толстом каблуке и платформе. Презентовали модели в сложных оттенках коричневого, серого, горчичного, а также варианты со змеиным принтом — все они прекрасно вписываются в осенне-зимние образы с юбками, платьями и укороченными брюками.
Лаковые сапоги
Дизайнеры Stella McCartney решили сделать коллекцию с отсылками к эпохе 1980-х. Силуэты с акцентами плечами дополнены высокими блестящими сапогами на каблуке из лаковой кожи.
Сапоги с широким голенищем
Среди модных тенденций в обуви нашлось место и сапогам с очень широким голенищем, которое почти складывается в гармошку. Такая обувь хорошо сочетается с блузами с кружевными воротниками, замшевыми и кожаными куртками, длинными юбками и даже со спортивной одеждой — леггинсами и худи.
Казаки
Лаконичные черные и коричневые сапоги-казаки хорошо дополняют романтичные образы. Подобные модели удачно впишутся в луки в стиле бохо, также их можно носить с джинсами или платьями в длине макси.
«Кроме того, в сапоги можно смело заправлять брюки — это снова стало модным. Однако заправлять стоит именно свободные штаны, а не джинсы-скинни», — Ольга Таразевич, стилист.
Девушкам невысокого роста эксперт советует подбирать сапоги и брюки в одном оттенке, чтобы пропорции тела оставались сбалансированными.
Облегающие сапоги
По аналогии с камбэком скинни, долгое время считавшимися антитрендом, в тренды возвращаются и сапоги-чулки. Так, в новой коллекции модного бренда Chloé были представлены поблескивающие бежевые сапоги до колена. Miu Miu, в свою очередь, сделали ставку на непривычно яркие красные, фиолетовые, желтые пары обуви той же длины.
По словам стилиста, облегающие сапоги подходят практически под любой образ с юбкой или платьем, но особенно хорошо сочетаются с длиной миди, создавая эффект стройных ног.
Остроносая обувь
В тренде этой зимой будет и однотонная обувь с острым мысом на невысоком каблуке — проверенная временем классика. Особенно она придется по душе тем, кто не слишком следит за новыми трендами, а покупает сапоги для долгой носки.
Войлочные сапоги
Современные войлочные сапоги часто дополняют декоративными элементами: вышивкой бисером, стразами, меховой отделкой, шнуровкой и резинками. Цветовая гамма варьируется от нейтральных тонов до насыщенных оттенков — фиолетового, оранжевого и алого.
Кроссовки
Ретро-кроссовки остаются в тренде в осенне-зимнем сезоне. Они универсальны и легко комбинируются с любой одеждой — от джинсов и брюк до платьев с цветочным принтом.
Спортивную обувь можно сочетать и с одеждой в том же стиле, например, с винтажным спортивным костюмом. Завершить образ можно, например, косухой или дубленкой.
На холодное время года выбирайте кроссовки на размер больше, чтобы их можно было носить с толстым носком, или сразу приобретайте модели с утеплителем. Учтите, что обувь из нейлона будет чистится легче, чем пара из замши.
Луноходы
Этой зимой на пике популярности окажутся практичные Moon Boot, напоминающие горнолыжные ботинки. Они органично вписываются в спортивный стиль и легко сочетаются с повседневной одеждой. В тренде также остаются экологичный мех, массивная шнуровка и модели с водонепроницаемыми мембранами.
Ботинки в мужском стиле
В моде остается строгая и элегантная обувь, пришедшая из мужского гардероба. Такие модели как броги, оксфорды и дерби, вновь становятся трендом и отлично заменяют привычные летние лоферы.
Модели в глубоких тонах — темно-коричневом, изумрудном или темно-синем — идеально дополнят деловой образ с костюмом, классическими джинсами или платьем.
Под дерби можно надевать носки до щиколотки или тонкий шерстяной носок в рубчик.
Короткие угги
Угги снова в моде уже несколько сезонов, но каждый раз — в несколько обновленном виде. Зимой 2025-2026 в тренде ультракороткие модели по щиколотку на широкой платформе — идеальное сочетание удобства кроссовок и мягкости тапочек.
Такая обувь будет прекрасно смотреться в осенне-зимних образах как с широкими брюками, джинсами или леггинсами, так и в сочетании с объемными свитерами и пальто прямого кроя или короткими пуховиками.
Ботильоны
В моду возвращаются и ботильоны. На первый план выходят модели с анималистической фактурой под змею. Самые модные варианты предлагаются на маленьком тонком каблуке-kitten, блочном каблуке или каблуке нестандартной формы.
Ботильоны отлично комбинируются с юбками миди, укороченными брюками и платьями с объемными подолами.
При покупке осенне-зимних моделей важно учитывать не только дизайн, но и практичность. На холодной сезон выбирайте обувь с качественным утеплителем.
Грубые ботинки
Модели с массивной подошвой, шнуровкой и высоким голенищем носят с джинсами и брюками-карго. Кроме того, с грубыми ботинками получается создать интересный контраст женственными платьями или юбками.
Принты, цвета и декор
Принты и декор
Любая обувь с декоративными элементами, многослойными деталями, интересными фактурами или модными принтами (например, квадратными или ромбовидными узорами) смотрится интересно и может стать акцентом в образе.
«Одним из главных трендов обуви осенью-зимой 2025-2026 остается змеиный принт. Этот узор с неконтрастными оттенками хорошо сочетается как с нейтральной цветовой палитрой, так и с яркими цветами», — отметила Ольга Таразевич.
Цвета
Винные, шоколадные, серые, молочные сапоги — хорошая альтернатива обуви черного цвета. Многие бренды стилизуют их в монохромных образах, комбинируя похожие оттенки.
Материалы
Натуральная и эко-кожа
Благодаря своему стильному виду и практичности натуральная кожа остается востребованным материалом для обуви. Альтернативой ей может стать обувь из органической кожи или других экологически чистых материалов. Например, с использованием рециклированных тканей — они выглядят так же хорошо, не уступая по прочности и удобству натуральным материалам, но при этом наносят меньше вреда природе и животным.
Глянцевая, матовая или искусственно состаренная кожа — все эти варианты остаются в тренде.
Замша и велюр
Замша и велюр также остаются востребованными. Эти материалы особенно хорошо подходят для морозной сухой погоды. Носить такую обувь в снег и слякоть тоже можно, однако чистить ее придется чуть ли не каждый день. Кроме того, потребуется обработка специальным спреем, которая защищает поверхность обуви от влаги и грязи.