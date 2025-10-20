Скарлетт Йоханссон заподозрили в приеме «Оземпика»

Пользователи сети заподозрили американскую актрису Скарлетт Йоханссон в приеме препарата «Оземпик», который применяется для лечения диабета. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

40-летняя знаменитость посетила красную дорожку 26-го ежегодного кинофестиваля в Ньюпорт-Бич, Калифорния, США. Для выхода в свет звезда кинофраншизы Marvel выбрала черное мини-платье с открытыми плечами, оформленное пуговицами в виде серебряных цветов. Кроме того, она подобрала к наряду остроносые лакированные туфли и сделала макияж в нейтральных тонах.

Читатели портала удивились внешности Йоханссон и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «"Оземпиковое" лицо», «Ее ноги стали очень худыми», «Она выглядит совсем по-другому. Необязательно в худшую сторону, просто она совсем не такая, как на снимке, который я видела год назад», «Она похудела?», «Она выглядела лучше, когда весила на семь килограммов больше», «Здесь она смотрится чудесно», — высказывались они.

