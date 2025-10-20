«Cамый сексуальный учитель математики в мире» спрятался в траве

Бывший учитель математики, доктор наук и манекенщик Пьетро Боселли показал фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,4 миллиона подписчиков.

© Lenta.ru

Итальянец, победивший в международном конкурсе на звание «самого сексуального учителя в мире», снялся на песчаном пляже. Он позировал полностью обнаженным, спрятавшись среди травы.

Также голого экс-преподавателя запечатлели со спины, когда он развешивал сушиться одежду у моря.

