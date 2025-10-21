57-летняя звезда «Спасателей Малибу» вызвала ажиотаж в сети снимком в бикини

Американская актриса, сценарист, продюсер и модель Донна Д’Эррико опубликовала фото в откровенном купальнике и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© кадр из фильма «Остин Пауэрс: Голдмембер»

57-летняя звезда «Спасателей Малибу» предстала перед камерой с пышной прической и ярким макияжем. Кроме того, она позировала в бикини, оформленном леопардовым принтом и красными кружевами. При этом на размещенном кадре видно, что изделие включает в себя частично оголяющий грудь бюстгальтер и плавки с тонкими завязками.

Поклонники оценили эффектный внешний вид знаменитости в комментариях под снимком.

«Ты с каждым днем становишься все красивее и красивее», «Вечная красота», «Потрясающая богиня», «Ты все еще выглядишь так, как будто тебе 21 год», «Спасибо, что сделала мой день чуть лучше», — высказывались они.

В сентябре Д’Эррико показала откровенное фото из спальни.