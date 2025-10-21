Глюкозу осудили за фото в полупрозрачном корсете с белой краской на лице

Певицу Глюкозу (Глюк'оZа, Наталья Чистякова-Ионова) раскритиковали за фото в полупрозрачном корсете с белой краской на лице. Об этом сообщает издание Spletnik.

Глюкоза предстала перед камерой в полупрозрачном корсете, розовом топе, белой юбке и кожаных брюках. Певице сделали объемную небрежную укладку с вплетенными в волосы розовыми косичками. Исполнительнице сделали макияж с белыми ресницами, розовой подводкой и серой помадой. Знаменитости также нанесли на лицо белую краску и розовые румяна. Некоторые поклонники не оценили образ Глюкозы для недавнего концерта.

«Верните старую Глюкозу», «Баба-яга», «Пытается запрыгнуть в последний вагон поезда», — писали интернет-пользователи.

До этого Глюкоза в интервью медиаэксперту Георгию Лобушкину заявила, что ее дочерям Лидии и Вере нравится ее новый провокационный образ.

«Младшая дочь как раз является моей поклонницей. Она говорит: «Мам, я тобой вдохновляюсь!» Ей очень нравится и моя музыка, и то, как я одеваюсь. Вера часто просит какие-то мои вещи, гардероб уже иногда трещит по швам. Поэтому нет, они меня не критикуют», — сказала Глюкоза.

Исполнительница замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Пара расписалась в 2006 году, на тот момент Глюкозе было 20 лет, а предпринимателю 33 года. В браке у супругов родились двое детей: сейчас их старшей дочери Лидии 18 лет, а младшей Вере 13 лет.