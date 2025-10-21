Пять модных трендов украшений на 2026

Если в 2025-м на подиумах главную роль играли силуэты и ткани, то в 2026-м все внимание — к украшениям. Самые смелые дизайнеры превращают аксессуары в маленькие произведения искусства — где-то ироничные, где-то театральные, но всегда запоминающиеся.

© Just Talks

Мода наконец перестала стесняться громкости. На смену скромным цепочкам и серёжкам-гвоздикам приходят вещи с характером. Украшения больше не растворяются в одежде.

Цветы на ушах

Главный романтический символ сезона — огромные цветочные серьги. Они не про милоту, а про силу и уверенность. Вместо привычных миниатюрных бутонов — массивные лепестки, будто созданные руками скульптора. В одних коллекциях это плотный металл, в других — почти невесомая органза или шифон. Материалы разные, идея одна: показать красоту в её хрупкости. Такие серьги выглядят так, будто их только что сняли с футуристического цветка — и сразу превратили в украшение.

Броши

Если раньше брошь считалась чем-то из гардероба бабушки, то теперь она снова в тренде, только в куда более дерзкой версии. Дизайнеры закрепляют её не на груди, а на плече — и она уже не просто деталь, а полноценный элемент образа. Иногда это огромный цветок, иногда абстрактная металлическая конструкция, похожая на мини-скульптуру. Одна такая брошь способна изменить всё впечатление от наряда — как лёгкая броня или арт-объект, который живёт на теле.

Кожаные ожерелья и макси-кулоны

2026-й возвращает нас к первобытным символам. Простая на первый взгляд деталь — длинная кожаная нить с массивным кулоном — превращается в амулет мегаполиса. Это не украшение «на каждый день», а выразительный акцент, который выделяет из толпы. Плотный шнур, крупный металл, подвес, доходящий почти до талии — всё это выглядит нарочито грубо, но в сочетании с лаконичными платьями или белыми рубашками создаёт эффект идеального контраста.

Прозрачность

После громких и тяжёлых аксессуаров хочется чего-то лёгкого — и этим становятся серьги из прозрачного кристалла. Они играют со светом и почти растворяются в воздухе, оставляя лишь отблески на коже. Это украшения, которые не спорят с образом, а дополняют его мягким сиянием. Благодаря простому дизайну и чистым линиям они подходят и под вечернее платье, и под базовый топ. Главная сила таких серёг — в том, что они не стараются быть громкими, но притягивают взгляд.

Браслеты

Если раньше выбирали один браслет — теперь наоборот: чем больше, тем лучше. Металл с металлом, жёсткие формы с гибкими, гладкое с текстурным — всё вместе создаёт ритм и энергию. Кстати, такой приём — идеальный способ добавить движению выразительности: браслеты словно подчеркивают каждое движение рук.