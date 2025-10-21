Так больше не носят: как выглядеть стильно и модно в пуховике

Пуховик давно перестал быть просто теплой вещью. Это полноценный элемент гардероба, который может выглядеть элегантно и современно. Однако некоторые устаревшие приемы могут испортить даже дорогую модель.

Объемные модели, напоминающие спальный мешок, уходят в прошлое. Они скрывают фигуру и добавляют лишние килограммы. Вместо них лучше выбрать прямой или слегка приталенный силуэт средней длины. Вертикальная или диагональная строчка визуально вытянет силуэт.

Яркий искусственный мех на капюшоне выглядит уже старомодно. Современная мода стремится к минимализму. Лаконичный капюшон без отделки или со съемным мехом нейтрального цвета будет смотреться намного удачнее. Глянцевые ткани тоже коварны. Они не только выдают возраст вещи, но и добавляют визуального объема. Матовые фактуры выглядят спокойнее и дороже, поясняет канал «Элен в тренде!».

Яркие, кричащие цвета оставьте зрелым женщинам. Гораздо выигрышнее смотрятся спокойные оттенки: графитовый, пудрово-бежевый, темно-синий или молочный. Они освежают лицо. Пояс с блестящей пряжкой может испортить даже самый модный пуховик. Лучше подойдет мягкий пояс из той же ткани, что и куртка, или скрытая кулиска.

Слишком короткие пуховики укорачивают ваши ноги, особенно в сочетании с брюками. Оптимальная длина — до середины бедра или чуть ниже. Стразы, вышивка или контрастные молнии будут смотреться нелепо. Запомните: чем проще фасон, тем дороже он выглядит.

Важно также правильно подобрать аксессуары. Вместо множества деталей лучше выбрать шапку и шарф в одной цветовой гамме с пуховиком. Сумку лучше выбрать компактную, без намека на логоманию.