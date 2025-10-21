Стилисты дали советы по выбору трендовой шубы

В новом зимнем сезоне в тренде будут шубы с графичным «пальтовым» кроем (прямой, халатный, с поясом) и объемными «плюшевыми» фактурами. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных стилистов.

© Газета.Ru

По их словам, первый вариант больше подходит для офиса и города, второй — для выходных и прогулок, если уравновесить образ спокойной обувью и сумкой без агрессивного декора. На каждый день эксперты советуют выбирать шубу длины миди, потому что это поможет вытянуть силуэт и будет сочетаться и с юбкой, и с брюками.

«Шуба подчиняется тем же правилам стилизации, что и пальто: силуэт, пропорции, фактура. В повседневной капсуле выигрывают спокойные оттенки и чистые линии, а акцентный цвет работает как «одна вещь — весь образ», — добавили в сообщении.

Основательница премиального мехового ателье AK FURS Алена Крапивина до этого рассказала «Газете.Ru», что для суровых зим стоит выбирать шубу из меха соболя или бобра. Для мягкого климата отличным выбором станут каракульча и норка или лиса, но расшитая на шелке. Крапивина посоветовала провести в меховой мастерской несколько тестов. По ее словам, для начала нужно сжать мех, чтобы проверить его мягкость.