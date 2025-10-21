Модель показала откровенные кадры со свадьбы с 49-летним миллиардером

Модель Валерия Лазник родом из Луганска показала откровенные фото со свадьбы с российским миллиардером Василием Клюкиным. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 25-летняя манекенщица предстала в корсетном белом макси-платье из полупрозрачной ткани. Также она надела босоножки на высоких каблуках в тон и прикрепила к пучку фату. В свою очередь, бизнесмен выбрал классический черный костюм с белой рубашкой и галстуком-бабочкой.

При этом на одном из снимков Клюкин держал супругу за обнаженное бедро во время поцелуя. Также он целовал грудь избранницы и сидел у ее голых ног.

В июне 2022 года сообщалось, что Василий Клюкин захотел отобрать у экс-жены дом на Рублевке спустя год после развода.