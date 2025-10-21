Голливудская актриса Пенелопа Крус кардинально сменила имидж для съемки в глянце. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя Пенелопа Крус стала одной из героинь нового выпуска испанского журнала ELLE. Актриса предстала на обложке с уложенными распущенными волосами и рваной челкой. Артистке также сделали макияж с черной подводкой и нюдовой помадой. Знаменитость была запечатлена в красном платке с изображением леопардов и топе в тон.

© Постер

Среди приглашенный звезд также были Виктория Бекхэм, Вайнона Райдер, Натали Портман, Ана Белен и не только.

В августе Пенелопа Крус и ее муж Хавьер Бардем посетили концерт рэпера Bad Bunny в Пуэрто-Рико. На видео, снятых гостями, актриса была запечатлена в черном боди с декольте, кружевной накидке в тон и голубых джинсах-клеш с ремнем Chanel. Муж артистки появился на мероприятии в белой рубашке, кепке и джинсовых шортах. В роликах супруги танцевали и подпевали исполнителю.

С 2007 года Пенелопа Крус состоит в отношениях с актером Хавьером Бардемом. Пара познакомилась после совместных съемок в фильме Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». В 2010 году звезды связали себя узами брака в доме общего друга на Багамах. Спустя год у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна.