Виктория Бекхэм снялась в полупрозрачном платье с декольте

Дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя Виктория Бэкхем стала одной из героинь нового выпуска испанского журнала ELLE. Дизайнер предстала перед камерой в черном полупрозрачном платье с глубоким декольте, которое дополнили босоножки на каблуках в тон и массивный золотой браслет. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж с черной подводкой. Жена Дэвида Бекхэма сидела на кожаном диване перед фотографом.

На прошлой неделе Виктория Бекхэм рассказала, что избавилась от грудных имплантов под влиянием коллеги Ролана Муре.

«Безусловно, именно работа с Роланом стала решающим фактором. Он такой замечательный, и без него у меня бы не было карьеры. Все это возникло из-за потребности в том, чтобы ко мне относились серьезнее, и из-за того, что я не знала, кто я такая. Думаю, именно Ролан вдохновил меня быть собой, а не чувствовать себя обязанной быть кем-то другим», — объяснила Бекхэм.

Дизайнер добавила, что не знает, куда делись ее импланты.