Стилист рассказал, с чем носить куртку рабочего

Ведущий программы «Модный приговор» и стилист Александр Рогов посоветовал носить куртку рабочего с нарядной юбкой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Barn jacket или куртка рабочего все еще актуальна. Если еще не купили — повод задуматься! Миксуйте ее не только с базой, но и с неожиданными вещами! Советую присмотреться к контрастному сочетанию: грубая куртка и нарядная или нежная юбка. Полупрозрачные ткани, цветочные аппликации, пайетки, бахрома…Если вам кажется, что эти вещи между собой не сочетаются, значит вы делаете все верно», — написал Рогов.

На прошлой неделе Александр Рогов призвал приобрести кейп к следующей весне. Он отметил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал присмотреться к верхней одежде с заниженной линией талии. Александр Рогов заявил, что особенно актуальны будут зауженные к низу пальто, тренчи и куртки. Эксперт отметил, что силуэт перевернутой трапеции отсылает к эпохе 80-х. По его словам, особенный шик — носить такое пальто на голое тело как платье.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал долгоиграющий тренд осени.