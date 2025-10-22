Врач раскрыл секреты стройности популярной телеведущей

Популярная в начале 2000-х телеведущая Ольга Шелест после вторых родов долгое время не могла избавиться от лишних килограммов, несмотря на то что много лет придерживается вегетарианского питания. В 2020 году она продемонстрировала публике впечатляющую трансформацию: ушли не только лишние килограммы, но и отечность, а кожа стала сияющей. Многие предполагали использование препаратов или жесткой диеты, но все оказалось гораздо проще. Как рассказала сайту «Страсти» врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина, Ольга Шелест просто отказалась от употребления сахара.

© Passion.ru

«Данный радикальный шаг Ольги Шелест был связан с борьбой с веществом, вызывающем мощную биохимическую зависимость. Когда мы потребляем сахар, в мозге активируется система вознаграждения, высвобождая дофамин — нейромедиатор, связанный с чувством удовольствия и мотивации. Регулярная стимуляция этой системы приводит к толерантности. То есть, для получения того же уровня удовольствия, требуется все больше сахара. Также простые углеводы, к которым относится сахар, вызывают резкий скачок глюкозы в крови. В ответ организм выбрасывает большую дозу инсулина. Проблема в том, что этот скачок слишком высок и сменяется таким же резким падением. В результате возникает острое чувство голода, усталость, раздражительность и поэтому опять тянет к новой порции быстрой энергии уже через час после еды», — Кристина Пришвина, врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ.

Как пояснила диетолог, высокий уровень инсулина не только способствует накоплению жира, особенно висцерального, он также блокирует работу лептина — гормона насыщения.

Ольга в своих интервью говорила, что, отказавшись от сахара, избавилась от этих американских горок энергии и обрела ровное, стабильное состояние в течение дня.

Как подчеркнула доктор Пришвина, фрукты, содержащие природные сахара в связке с клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, должны оставаться в рационе.

Какие продукты при этом исключаются

Конфеты, шоколадные батончики, пирожные, печенье, газировка;

Соусы (кетчуп, соус для барбекю);

Йогурты с наполнителями, мюсли и гранола;

Хлебобулочные изделия;

Колбасы и сосиски;

Пакетированные соки.

Что при этом становится основой рациона

Белок обеспечивает длительное насыщение и помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Это куриная грудка, индейка, рыба, морепродукты, яйца, тофу.

Важны сложные углеводы: гречка, киноа, бурый рис, овсянка, булгур, цельнозерновой хлеб. Клетчатка в их составе замедляет всасывание глюкозы, предотвращая инсулиновые скачки.

Необходимы полезные жиры: авокадо, орехи, семена, оливковое и кокосовое масло. Жиры необходимы для гормональной системы и усвоения витаминов.

Овощи и зелень. Они являются источником витаминов, минералов и клетчатки, создающей объем и здоровую микрофлору кишечника.

Ольга Шелест признавалась, что самым сложным в отказе от сахара был не физический, а психологический дискомфорт. Сладости — это ведь особая «вкусняшка», похвала для себя. Для более мягкого перехода телеведущая активно стала использовать натуральные заменители сахара, такие как стевия или эритрит, которые не влияют на уровень глюкозы в крови.

«Естественно, самый сложный период это первые 21 день. В этот момент организм и психика перестраиваются. В это время могут наблюдаться "ломка": головные боли, перепады настроения, сильная тяга к сладкому. Надо максимально очистить дом от соблазнов и сконцентрироваться на готовке полезных и вкусных блюд из разрешенных продуктов, а лучше физической нагрузки, быть как можно меньше дома. Примерно через 3-4 недели происходит перезагрузка вкусовых рецепторов. Вы сможете ощутить весь спектр сладости и любой торт станет приторным и искусственным», — Кристина Пришвина, врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ.

Врач заверила, что позже отказ от сахара принесет больше энергии, улучшит сон и стабилизирует эмоциональный фон. Также снижение потребления сахара уменьшает риск развития ожирения, диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольной жировой болезни печени и кариеса, и снижает воспаление во органах и системах. В результате замедляются процессы старения, снижаются окислительные процессы, сохраняются дольше когнитивные функции. То есть, в результате стройное тело, ясный ум и сияющая кожа.

«Как показала Ольга Шелест, отказ от добавленного сахара — это мощнейший инструмент не столько для коррекции веса, сколько для общего оздоровления организма и обретения энергетического и эмоционального баланса», — Кристина Пришвина, врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ

Статью о том, куда пропала Ольга Шелест, ее личной жизни и потерянных гонорарах читайте здесь.