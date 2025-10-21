Майли Сайрус снялась с кудрявыми волосами для глянца

Певица Майли Сайрус снялась с кудрявыми короткими волосами. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя Майли Сайрус стала героиней нового выпуска французского журнала Vogue. На обложке певица предстала в парике с короткими кудрявыми волосами и макияжем с черной подводкой, тушью и нюдовой помадой. Поп-исполнительница позировала в черной короткой шубе, белой рубашке и молочной атласной юбке. Фотосессия проходила в отеле Château Marmont в Лос-Анджелесе. Автором съемки выступил фотограф Марио Сорренти.

В конце сентября Майли Сайрус снялась для обложки журнала CR Fashion Book. Певица позировала в пышной блестящей юбке от бренда Harris Reed и с голым торсом, прикрыв волосами обнаженную грудь. Она также позировала в боди, состоящем из нитей, без нижнего белья.

До этого Майли Сайрус появилась на публике в «голом» платье с бахромой. Знаменитость также надела телесное боди, шаль с бахромой, серьги с бриллиантами и кольцо. Визажист сделал артистке макияж с угольно-черными стрелками и персиковым блеском для губ, а стилист уложил волосы в локоны.